«Пожинают плоды своего морального уродства»: актер Юрий Назаров высказался о Пугачевой и Галкине*

Народный артист РФ Юрий Назаров назвал ухевавших сначала в Израиль, а потом на Кипр шоумена Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) и его 75-летнюю жену Аллу Пугачеву предателями, которые «пожинают плоды своего морального уродства».

По мнению артиста, на всех последних концертах Галкин* не просто так шутит о том, что теперь ему «надо крутиться» и «считать копейку».

«Ну а что они хотели? Вот тоже ребята интересные! Губу раскатали. Жирно им жить захотелось там. А Европа и Израиль не щедрые», - сказал Назаров в беседе с aif.ru.

Он подчеркнул, что в России поклонники готов были копить деньги, чтобы сходить на концерт любимой когда-то певицы и ее мужа-иноагента.

«А кому они сдались в Европе? Вот и считают копеечки!» - выразил уверенность Назаров.

Он рекомендовал сбежавшим артистам ездить на метро и заверил, что они от этого «не развалятся». Кроме того, Назаров напомнил, что Галкину* запретили выступать в ОАЭ из-за разжигания ненависти.

«А предатель - он везде предатель. От них всюду будут шарахаться скоро, как от паршивых», - заключил народный артист.

После отъезда Пугачевой из России стали появляться слухи о финансовых трудностях певицы. На выступлении в Женеве Галкин* сказал: «Конечно, жизнь изменилась. Я говорю: «Алла, нам нужно быть готовыми к дауншифтингу» А она: «Голожопинг?»

Ранее продюсер Алина Красная заявила, что Алла Пугачева и София Ротару конфликтовали из-за гонораров.

*Признан иностранным агентом на территории России