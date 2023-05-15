112: 88-летнего Глеба Панфилова подключили к аппарату ИВЛ

Не так давно стало известно о госпитализации Глеба Панфилова. Сообщалось, что 88-летний мужчина находится в тяжелом состоянии после инфаркта мозга. На связь с Telegram-каналом 112 вышел инсайдер, который подтвердил подобную информацию.

По данным источника, состояние режиссера осложняется пневмонией и тромбоцитозом. Вот почему медицинские сотрудники подключили мужчину к аппарату ИВЛ.

При этом в беседе с порталом News.ru директор театра «Ленком Марка Захарова» заявил, что Панфилов находится в сознании и общается с сыном. «Сейчас у него развилась пневмония, и врачи борются с этим заболеванием», — резюмировал Варшавер.

На данный момент официальные представители режиссера не давали никаких комментариев по поводу его состояния.

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