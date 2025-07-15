«Пожил, а ума не набрался»: в Липецке от ведущего «Умников и умниц» требуют извинений за оскорбительную шутку

Депутаты города Липецк намерены подать в суд на ведущего программы «Умники и умницы», профессора МГИМО Юрия Вяземского после его «крайне оскорбительных» высказываний в адрес города. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

В недавнем интервью тамбовскому областному телевидению ведущий произнес фразу, которая оскорбила жителей города. «Если ты дурак — живи в Липецке», сказал профессор. Также Вяземский призвал лишить город статуса областного центра.

После заявлений известного телеведущего, липецкие парламентарии требуют от него публичных извинений.

Депутат Никита Кичапин в беседе с «Подъемом» отметил, что бессменный ведущий «Умников и умниц» «сам дурак по жизни». Более того, если бы он так высказался в адрес Чечни, его бы уже «погрузили в багажник и везли бы туда».

«Этот гражданин Вяземский, бессовестный, бесстыжий человек, накануне Дня города Липецка позволил себе оскорбить всех липчан. Дедушка пожил уже, а, видимо, ума так и не набрался. Мы готовы подавать в суд исковое заявление. Нам звонят жители города и требуют компенсации», — сказал парламентарий в интервью каналу.

Также сообщается, что Кичапин отправил письмо на имя Константина Эрнста. В нем он потребовал снять с эфира повторы передачи, которую ведет Вяземский, пока телеведущий не принесет публичных извинений.

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