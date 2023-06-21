«Поженились через два месяца после знакомства»: Елена Ксенофонтова раскрыла правду о муже-юристе

Актриса Елена Ксенофонтова в прошлом году удивила поклонников неожиданной новостью о свадьбе с новым возлюбленным. Многие не знали, что у знаменитости есть мужчина, а уж тем более, что она собирается идти под венец в третий раз. Артистка дала интервью, в котором рассказала, что они с избранником сыграли свадьбу всего через два месяца после встречи.

Ксенофонтова в беседе с изданием Teleprogramma.pro рассказала, как познакомилась с мужем-юристом Алексеем Куликовым. Она отметила, что это была красивая история, но их никто не сводил. Мужчина пришел на открытие выставки знаменитости «Я дышу» в кукольной галерее Елены Громовой. Актриса выставляла свои рисунки и другие работы.

«Причем пришел не по моему приглашению, а почти случайно, хотя, наверное, случайно ничего не бывает. Поженились через два месяца после знакомства. Это было прекрасно, это было спонтанно и удивительно для нас обоих. Мы до сих пор в удивлении», – призналась звезда.

Алексей и Елена поженились 30 декабря 2022 года. Актриса делилась радостью со своими подписчиками в соцсетях. Она призналась, что встретила достойного человека и очень счастлива.

Напомним, что за плечами знаменитости два брака. В 19 лет она впервые отправилась к алтарю с Игорем Липатовым, но через 11 лет они развелись. В 2003 году Ксенофонтова сыграла свадьбу с продюсером Ильей Неретиным и родила от него сына Тимофея. После расставания она закрутила роман с адвокатом Александром Рыжих, а в 2011 году родила от него дочь. В 2016 году пара со скандалом разорвала отношения.

Ранее мы писали о том, что новогодние праздники стали для Елены Ксенофонтовой настоящим испытанием. Актриса сделала откровенное признание: «Как же хочется выть».