«Уход дорогих сердцу людей»: вышедшая замуж Елена Ксенофонтова сообщила о несчастье

Совсем недавно в жизни Елены Ксенофонтовой произошли большие перемены. 30 декабря 2022 года звезда сериала «Кухня» вновь обрела женское счастье и вышла замуж за адвоката Алексея Куликова. Казалось, что после этого черная полоса в судьбе актрисы должна закончиться. Тем не менее в своей социальной сети знаменитость написала тревожный пост, в котором намекнула на новые трудности.

Выяснилось, что новогодние праздники стали для Елены настоящим испытанием. Что конкретно произошло у нее — она не стала рассказывать, но при этом Ксенофонтова сделала откровенное признание: «Как же хочется выть».

«Сколько событий за последнюю неделю… Уход дорогих сердцу людей. Рождество. Болезнь почти всей семьи. Возвращение из долгого странствия родного человека. Новости, от которых выть хочется… Как же хочется, чтобы больше не болели, не злились, не стреляли, не умирали, не страдали», — поделилась болью знаменитость.

Поклонники очень обеспокоены подобным заявлением Елены, поэтому поспешили ей выразить слова поддержки.

«Обнимаю Вас и согреваю! Будем держаться вместе», — высказались подписчики.

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