«Алла Пугачева его не спасет»: что ждет Макаревича* после пранка с фейковым Зеленским

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов прокомментировал недавний пранк над артистом Андреем Макаревичем*(признан иноагентом на территории РФ). Во время разговора с фейковым Владимиром Зеленским певец выразил готовность помогать ВСУ. Теперь его собираются проверить на экстремизм. И, по мнению музыкального критика, исполнителя не сможет спасти даже подруга Алла Пугачева. Об этом он рассказал в беседе с порталом «Страсти».

Дворцов отметил, что в России Макаревич* был уважаемым артистом, его любили слушатели. Однако в эмиграции он утратил все свои хорошие качества.

«После его высказываний по поводу того, что он устроит большущий концерт, если Украина победит, я его могу назвать тварью последней, которая несет всякую чушь по отношению к своим же соратникам, коллегам, поклонникам, которые его здесь любили. Он в России зарабатывал огромные гонорары, давал концерты и был авторитетом как непосредственный лидер «Машины времени», - заявил продюсер.

По мнению эксперта, артист неминуемо скоро окажется на самом дне. И от этого его уже никто не сможет спасти.

«Несмотря на то, что он дружит с Аллой Борисовной Пугачевой, она его не спасет даже там. У них как некий шабаш, они собираются, ходят друг к другу на юбилеи, на концерты, на капустники, которые устраивают непонятно зачем. Чтобы потешить свое самолюбие», - поделился Сергей Дворцов.

Продюсер считает, что Макаревича* нужно признать не только экстремистом, но и террористом. Он подчеркнул, что прощать подобные высказывания певца ни в коем случае нельзя.

«Я бы его признал экстремистом и плюс террористом, потому что нести такие вещи может только конченный человек. Просто это в его голове что-то происходит, какие-то тараканы устроили бега. Мне его искренне жаль, потому что в его возрасте нужно быть мудрым, а не конченным человеком», - заявил Дворцов.

Ранее Юрий Назаров раскритиковал Андрея Макаревича*.

*(Признан иноагентом на территории РФ)