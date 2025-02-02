Пожелали смерти: дочь Дениса Майданова затравили в школе

Дочь певца Дениса Майданова затравили в школе. 16-летней Владе писали оскорбления в школьном чате и даже пожелали смерти.

Владислава учится в элитной гимназии в Подмосковье. Но у подростка не сложились отношения со сверстниками. Они создали школьный чат, в котором издеваются над учениками. Оскорбления в свой адрес выслушала и дочь заслуженного артиста.

Певец вышел из себя, узнав о случившемся. Первым порывом Майданова было желание пойти к директору и разнести всю школу. Но, успокоившись, он говорил с дочерью, и она решила во всем разобраться самостоятельно.

Влада «развалила эту шайку-лейку». Буллеры разбежались, телеграм-каналы заблокировали.

«Видимо, зависть. Кто-то считает ее рожденной с золотой ложкой во рту, я ей сразу сказал, что будет нелегко. Я из грязи в князи, а у тебя уже есть бренд», — признался артист в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

Дочь Майданова пошла по стопам по отца. Она начинающая певица — сама пишет слова и музыку в стиле рок. Однако Влада не хочет постоянно ассоциироваться с отцом, поэтому не выходит с ним на сцену. Девушка планирует развиваться полностью самостоятельно.

Ранее исполнитель посетил с женой и дочерью премьеру фильма «Злой город», которая вечером 28 января проходила в киноцентре «Октябрь».