Певец Денис Майданов появился на премьере фильма с женой и дочерью

Певец Денис Майданов посетил премьеру фильма «Злой город», которая вечером 28 января проходила в киноцентре «Октябрь». Он появился с женой и дочерью. На мероприятии также присутствовала корреспондент сайта «Страсти».

На красной ковровой дорожке Денис Майданов позировал журналистам с женой Натальей и 16-летней дочерью Владой. Музыкант был в темных рубашке, джинсах и пиджаке. Супруга предпочла светлую одежду. А их дочь появилась в рваном свитере, джинсах и с рюкзаком.

На премьеру приехала певица Алсу. Она выбрала для выхода джинсы и черную кофту. Из аксессуаров артистка предпочла серьги Chanel. Общаться с прессой певица не захотела.

Композитор Григорий Гладков пришел с дочерью Александрой – профессиональной актрисой театра и кино. Девушка рассказала, что она снимается, а папа пишет музыку к фильмам. Муж Александры – организатор мероприятий.

«Мы друг друга дополняем… У нас уже свой продакшн», - поделилась она.

На премьере также присутствовали актер Алексей Гуськов с женой. Он рассказал, каково это сниматься в кольчуге в 66 лет.