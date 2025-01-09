«Сердце мое разбито!»: дома голливудских звезд сгорели дотла в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе вспыхнул сильнейший лесной пожар, перекинувшийся на городок Пасифик-Палисейд, в котором живут многие голливудские знаменитости. Огонь разрушил дома Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинса, Адама Броуди и других звезд.

43-летняя звезда фильма «Блондинка в шоколаде» не смогла сдержать эмоций и поделилась переживаниями на своей страничке в социальных сетях. Светская львица успела покинуть с родными дом в Малибу: семье пришлось смотреть по телевизору на охваченный огнем особняк.

«Сердце мое разбито! Никому не пожелаю вот так сидеть с семьей, смотреть новости и видеть, как наш дом в Малибу сгорает дотла… С этим домом у нас связано столько воспоминаний», — написала наследница крупной бизнес-империи.

Хилтон вспомнила, как в этом доме сделал первые шаги ее сын Феникс. Звезда пообещала молиться за каждую семью, пострадавшую от пожаров. Она призналась, что случившееся «разрывает сердце».

Команда Пэрис связалась с некоммерческими организациями для поддержки людей, чьи дома пострадали от разрушительной стихии. Блондинка призвала граждан следовать инструкциям властям и стараться не впадать в панику.

Помимо особняка Хилтон, сгорел дотла дом Энтони Хопкинса стоимостью в 6 млн долларов. Лишились недвижимости и звезда «Сплетницы» Лейтон Мистер и Адам Броуди — цена их жилья составляла около 6,5 млн долларов.

Ранее сообщалось о пожаре, который произошел на Эйфелевой башне. Из-за короткого замыкания на легендарной постройке возникло возгорание. После объявления тревоги из помещений эвакуировали людей.