«Пожалуйста, не смотрите»: актер Юрий Стоянов раскритиковал «Городок»

Актер Юрий Стоянов сожалеет, что не может уничтожить первые выпуски «Городка». Об этом он признался в интервью порталу WomanHit.ru.

Юрий Стоянов и Илья Олейников снимались в телевизионной сатирической программе «Городок» с 1993 по 2012 год. За это время было снято 439 выпусков, однако не все из них нравились Стоянову.

«Мне вообще не нравились все первые выпуски „Городка“. Но, к сожалению, их нельзя уничтожить, это уже часть истории. Но смотреть их не надо. И каждый раз, когда я говорю: „пожалуйста, не смотрите“, это является сигналом к тому, чтобы люди обязательно посмотрели», — рассказал он.

По словам артиста, ему приходилось играть роли женщин из-за того, что Олейников не мог сбрить усы.

«И я был вынужден примирять на себя эти маски. Вынужден! Это не от хорошей жизни. Я никогда не получал от этого удовольствия, от самого факта», — объяснил актер.

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