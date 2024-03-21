«Благодаря обману»: Стоянов раскрыл секрет счастливой семейной жизни

Артист Юрий Стоянов заявил, что благодаря обману пришел к счастливой семейной жизни. Он редко говорит об отношениях, но для интервью журналу «Коллекция. Караван историй» сделал исключение.

Знаменитость порассуждал о том, способна ли ложь принести пользу. Он признался, что это сложный вопрос и затронул тему личной жизни.

«Не всегда. Но в тех обстоятельствах, в которых я побывал в моей личной жизни, как любой человек, который ушел из одной семьи и пришел в другую, какой-то период приходилось проходить через обман», – цитирует Стоянова «7Дней.ru».

Стоянов отметил, что использует мелкий обман в быту. Он прибегает к этому во время разговоров про участие в том или ином ток-шоу.

«Поскольку уже сто раз я говорил, что в ток-шоу не участвую, а они все равно продолжают упорно звонить, моя тактика меняется. — Ой, а когда у вас, деточка? — Да вот послезавтра. — Ну что ты поделаешь, послезавтра я улетаю на Дальний Восток», – рассказал артист.

Кроме того, звезда заявил, что «благодаря обману пришел к счастливой семейной жизни».

Ранее мы писали о том, что актер Стоянов рассказал о своем необычном хобби. Мужчина свободное от работы время проводит в столярной мастерской. Звезда «Городка» признался, что новое увлечение он освоил после пандемии коронавируса.