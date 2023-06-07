«Пожалуйста, не надо»: Донцова разговаривала с полицейскими за несколько минут до смерти мужа

Писательница Дарья Донцова рассказала о визите полицейских за несколько минут до смерти супруга, Александра. Она привела подробности разговора с ними.

В тот день муж Донцовой уже не мог говорить, и сын направился в храм за священником.

«Сын поехал в храм за отцом Александром, собрал все штрафы по дороге, и, когда подъезжал к больнице, то за ними ехало две машины ГИБДД… Подошла к сотрудникам полиции и сказала: «Пожалуйста, не надо, у нас папа умирает», - поделилась автор детективов в программе «Малахов» на России-1. Слова Донцовой приводит Газета.Ru.

Увидев священника, полицейские уехали, рассказала она.

Священник успел причастить мужа Донцовой: он находился в сознании. Спустя 10 минут после визита отца Александра мужчина умер.

Напомним, он ушел из жизни в Международный женский день. У мужа Донцовой был рак кишечника. В день смерти супруга писательница оставила на странице в соцсетях черный квадрат.

У самой Донцовой также был рак, но ей удалось справиться с заболеванием. Писательница перенесла 18 процедур химиотерапии и несколько операций.