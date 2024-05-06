«Пожалуй, мне решать»: актриса Анна Чиповская сделала заявление о детях

Актриса Анна Чиповская откровенно рассказала о личной жизни и порассуждала о современной женственности. В интервью изданию The Blueprint 36-летняя артистка призналась, почему у нее до сих пор нет детей, и раскрыла свое отношение к материнству.

По словам Анны Чиповской, она до сих пор не поняла, хочет ли иметь детей. Однако актриса не исключает, что когда-то у нее возникнет такое желание.

«Думаю, хотела бы в какой-то момент. Говорят, к этому нельзя быть готовой, но я думаю, к этому нужно быть готовой, поскольку берешь ответственность не только за себя», — высказалась Анна Чиповская.

Более того, артистка считает, что не все женщины должны рожать.

«Вообще не считаю, что все обязаны иметь детей. Мне кажется, что в вопросах деторождения слово „обязан“ неуместно. Я обязана коммуналку заплатить, обязана сыграть спектакль, если он у меня поставлен на определенный день в репертуаре. Но чему и когда выходить из моего тела, пожалуй, мне решать», — заявила актриса.

Анна Чиповская отметила, что современным российским женщинам не хватает сила духа, умения расслабиться и выдыхать. По мнению знаменитости, женщинам также нужно бороться с переживаниями и стремлением все контролировать, поскольку это мешает жить счастливо.

Напомним, в 2023 году Анна Чиповская объявила, что вышла замуж за актера Дмитрия Ендальцева. Артисты познакомились на съемках фильма «Гороскоп на удачу» в 2015 году, а примерно через год после первой встречи между знаменитостями начался роман.

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