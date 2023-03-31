Пожаловавшийся на отсутствие молодой аудитории Дмитрий Маликов объявил о сотрудничестве с Мией Бойка

В недавнем интервью 53-летний Дмитрий Маликов признался, что вся его аудитория состоит в основном из взрослого поколения. При этом ему было хотелось быть на одной волне с молодежью и ассоциироваться у нее не с быстрой доставкой известного маркетплейса. Именно поэтому он уже сейчас работает над тем, чтобы реанимировать свою карьеру. И уже нашел ту, кто сможет ему помочь.

Маликов считает, что сотрудничество с молодыми артистами может пойти ему на пользу. Продуктивность этого метода уже доказали Николай Басков, записавший трек с Даней Милохиным, а также Филипп Киркоров, сделавший дуэт с Егором Кридом. Для себя Дмитрий присмотрел начинающую исполнительницу Мию Бойка, которая сейчас довольно популярна благодаря незамысловатым, но запоминающимся песням.

С вокалисткой Маликов познакомился на съемках одной из передач. Скорее всего речь шла о «Фантастике», в которой артист сидел в жюри, а Мия выступала на сцене, скрываясь за аватаром Эха. Тогда он понял, что они вполне могут сделать что-то вместе, и это будет хорошее сотрудничество.

«Мы подружились и подумываем что-то сделать вместе. Она как раз очень нацелена на молодую аудиторию и востребована, дети любят такие песни. Поэтому обязательно нужно общаться с молодыми талантливыми артистами», - поделился Дмитрий Маликов в интервью изданию mk.ru.

По его мнению, молодые артисты мыслят иначе, чем старое поколение. Они не думают о гармониях, для них важен лишь конечный результат. И их успех на эстраде доказывает, что иногда «музыкантство в поп-музыке вредит».

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