«Посмотрим, каким он будет»: Дмитрий Маликов впервые рассказал о своем сыне

Дмитрий Маликов небольшой охотник рассказать о своей личной жизни. Большинство информации, которая поступает в СМИ, идёт из его социальных сетей.

Артист довольно часто выкладывает посты и сторис, однако старается не «светить» публике свою супругу и сына Марка. Про последнего до недавнего времени было известно только то, что парень появился от суррогатной матери.

И вот, завеса тайны, наконец, приоткрылась. Дмитрий Юрьевич рассказал, как живёт и кем растёт его пятилетний ребёнок.

«Мой сын любит побеждать. В детском саду он лидер. Всегда садится на первый ряд… В футбол выигрывает у меня 15:0. Посмотрим, каким он будет, когда вырастет», — поделился комментарием знаменитый отец в «Вечернем шоу с Аленой Довлатовой».

По словам Маликова, он качествами сына скорее доволен и считает, что мальчик и должен быть с характером, чтобы в будущем преодолевать все препятствия и трудности.

Также благодаря интервью, стало известно, что воспитанию сына певец уделяет намного больше времени, чем когда-то посвещал своей дочке Стефании. Проблем и недопонимания из-за этого в семье не возникает.