Пожаловались в трудовую инспекцию: фанаты МакSим отреагировали на эксплуатацию певицы в больном состоянии

Поклонники певицы МакSим обратились в трудовую инспекцию с жалобами на ее концертного директора Павла Назарова. По мнению фанатов, он заставляет артистку выступать в больном состоянии и фактически эксплуатирует.

О реакции фанатов сообщил Telegram-канал Mash.

Руководитель фан-клуба МакSим Инна Фатеева заявила: «Я бы очень хотела, чтобы у Марины появился новый концертный директор. Этот директор работает всего лишь год… Он выпускает артиста в таком состоянии, в котором он не должен выступать».

Она заметила, что в ходе сочинского концерта певица смотрела в сторону директора и будто просила прекратить выступление. Фатеева считает, что певица «не осознает, что происходит сейчас».

Также, по признанию поклонницы, «такого никогда не было». Фатеева была более чем на 100 концертах и ни разу не наблюдала подобного.

«Фанклуб с пониманием отнесется, если ей нужно вылечиться, если ей нужно сделать перерыв», - сказала она.

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