«Пожалела тысячу раз»: дочь телеведущей Леры Кудрявцевой отметила день рождения в Болгарии без папы

Вернувшаяся недавно из отпуска в Болгарии телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, как во время отдыха отметила важный праздник. В день рождения ее дочери, рядом с девочкой не было папы, хоккеиста Игоря Макарова.

Наследнице телеведущей, Маше Макаровой, исполнилось 7 лет. Но в день своего рождения девочка смогла увидеть своего папу только на экране телефона. Игорь поговорил с ней по видеозвонку. «Позвонил, поздравил... но не приехал», передает слова телеведущей Telegram-канал «Звезды сошлись».

«Один раз возбухнула — и пожалела тысячу раз», — рассказала знаменитость о собственной реакции.

В итоге, добавила она, отпуск в Болгарии обернулся «слезами». Впрочем, по словам телезвезды, несмотря на отсутствие папы рядом в такой светлый день, девочка быстро оправилась от расстройства и даже смогла во время отпуска найти себе новых друзей. Другими деталями знаменитость делиться не стала.

