Пожалела о расставании: бывшая жена Митволя попросила суд отменить развод

Бывшая жена политика Олега Митволя попросила суд отменить их развод, об этом сообщает Газета.Ru.

14 сентября стало известно, что бывшего главу Росприроднадзора Олега Митволя приговорили к 4,5 годам колонии по делу о мошенничестве. Уголовное преследование политика связано с хищением денег, которые выделялись на строительство метро в Красноярске. Митволя арестовали в июне 2022 года по подозрению в хищении более 900 млн рублей.

Последние два года Митволь находился в СИЗО в ожидании решения суда. Он старался поддерживать связь со своей супругой Людмилой, однако после письма политика жене с жалобой на свое самочувствие руководство СИЗО ввело запрет на переписку.

Людмила Митволь в мае подала в судебный мировой участок иск о расторжении брака, в июне брак был расторгнут. Однако в день вынесения приговора бывшему мужу стало известно, что женщина попросила отменить решение о расторжении союза.

«Людмила Митволь в апелляционной жалобе указывает, что суд не предоставил установленный законом срок три месяца для примирения сторон, что нарушает ее права, и просит отменить решение полностью», – сказали в пресс-службе суда.

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