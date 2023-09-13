«Обижались друг на друга и скандалили»: актриса Ольга Дибцева разводится с мужем

Актриса Ольга Дибцева рассказала, что разводится с мужем Романом Бочаровым. У супругов есть трехлетняя дочь Серафима, но они все равно приняли решение расстаться. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Звезда сериала «Нереалити» призналась, что долго боролась за брак, но проблемы были уже давно. По ее словам, все это длится уже полтора года. Она замечала, что многие вокруг разводятся, но никогда не думала о том, что это коснется ее семьи.

«Мы жили и терпели, обижались друг на друга и скандалили. Но всему есть предел. И я в какой-то момент осознала: все, что происходит в нашей семье, ни мне, ни дочке счастья не приносит», – поделилась Ольга.

Актриса рассказала, что они с супругом смогли сесть и поговорить о проблемах. После обсуждения они приняли решение разойтись. Дибцева говорит, что всем от этого стало легче.

Ранее мы писали о том, как Тимур Родригез эмоционально высказался о расставании с женой после 16 лет брака. На днях артист объявил о расставании с супругой. Тимур и Анна Керимова прожили в браке много лет, и за это время они успели стать счастливыми родителями. Звезда признался, что не хотел комментировать семейную драму. Однако после едких комментариев некоторых СМИ он все же решил высказаться.