«Пожалел, что пошел не к Егору»: звезда «Голос. Дети» Акмаль рассказал о сложной работе с Полиной Гагариной

Певец Акмаль обрел популярность после участия в проекте «Голос. Дети». Тогда он был в команде рэпера Басты. Спустя годы он вернулся на Первый канал, чтобы в этот раз одержать победу, и выбрал совсем другого наставника – певицу Полину Гагарину. Однако уже сейчас он успел пожалеть, что принял такое решение.

По признанию молодого артиста, он пошел к исполнительнице хита «Спектакль окончен» из-за жанра, в котором она выступает. Он ему близок. Тот же Егор Крид для него – это больше про рэп. Но работа с Полиной оказалась вовсе не такой, как он рассчитывал. Несмотря на то, что вокалистка встречается с участниками, она не дает много свободы для творчества. А вот Крид славится среди детей своим более легким подходом.

«Я думал, что Гагарина попсовее, потому что и сам попсовый. Думал, с ней легче будет найти контакт. <…> У меня есть свои вкус и видение номера. Мне важно чувствовать себя уверенно. Словом, делаю так, как считаю нужным. А это не очень нравится Полине и ее команде», - поделился Акмаль в интервью StarHit.

В общем и целом, певцу все-таки удалось сработаться с Гагариной, но все номера, по его мнению, вышли шаблонные. Он пожаловался, что на проекте нет «лайтового отношения». На участников постоянно кричат редактора проекта, и это не меняется из года в год.

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