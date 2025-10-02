19-летняя невеста Григория Лепса Аврора Киба оставила певца и улетела в США

19-летняя невеста певца Григория Лепса Аврора Киба сообщила, что улетела в США. Несмотря на то, что несколько месяцев назад она говорила, что больше не уедет от жениха, она вновь его оставила одного в Москве.

В личном блоге Аврора призналась, что ее путь в Чикаго оказался непростым. Ей пришлось побывать в Баку, Дохе и Нью-Йорке, чтобы, наконец, оказаться в стенах чикагского университета. Из-за того, что девушка опубликовала фото из учебного заведения, пользователи решили, что она собирается там учиться. Однако пока никаких комментариев по этому поводу Киба не давала.

Отметим, что из-за постоянной разлуки с Лепсом Аврора бросила учебу в Лондоне. Сейчас она числится в МГИМО, но, как выяснили СМИ, практически не посещает занятия.

К слову, создавать семью с Григорием студентка тоже пока не спешит. Предложение руки и сердца она получила больше года назад, но с датой свадьбы влюбленные все еще не определились. Лепс отшучивался, что он просто не накопил еще денег на пышное торжество, которое хочет устроить Аврора.

Ранее Григорий Лепс заявил, что через 10 лет завершит карьеру.