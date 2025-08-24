«Поздравьте меня»: Любовь Успенская получила права на управление маршруткой

71-летняя певица Любовь Успенская рассказала, что теперь она может управлять автобусом. Этой новостью артистка поделилась на своей страничке в соцсети.

Королева шансона пояснила, что умеет водить автомобиль, но она решила пойти дальше и получила права категории D.

Успенская проехалась на микроавтобусе «Мерседес» по своему поселку, где она живет.

«Теперь я обладательница прав на вождение автомобиля категории D, поздравьте меня автолюбители и автомобилисты. Эта категория как раз позволяет мне водить мой прекрасный огромный автомобиль. Кажется, скоро буду ездить в любые места, куда мне захочется», — написала исполнительница.

Певица добавила, что вождение и дорога — ее сильная страсть, аналогичная любви к сцене. Нажимая педаль газа, артистка испытывает наслаждение. По словам звезды, старость ее дома не застанет, поскольку она будет в пути.

Коллеги по шоу-бизнесу поддержали артистку и ее решение получить категорию D. Однако некоторые не поняли, зачем она решила это сделать.

«Спаси Господь от такого водителя с правами»; «А почему машина не из дружественной страны?»; «В таком возрасте не стоит рисковать. Лучше довериться профессионалам», — написали в комментариях Успенской.

Ранее Любовь Успенская объяснила, почему раньше ошибалась в мужчинах.