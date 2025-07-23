«Была дурочкой»: Любовь Успенская объяснила, почему ошибалась в мужчинах

71-летняя певица Любовь Успенская была четырежды в браке. Артистка рассказала, как за прожитые годы изменились ее требования к мужчинам.

С высоты прожитых лет королева шансона изменила требования к избранникам.

«Была дурочкой — выбирала красивого, стала умной — выбираю умного. Он должен быть умным, что большая редкость для мужчин, должен быть щедрым, потому что щедрость — это твоя натура», — объяснила исполнительница хита «Пропадаю я» в разговоре с Super.ru.

Певице главное, чтобы мужчина был умный, щедрый и обязательно обладал хорошим вкусом. По словам Успенской, если он выбрал ее, значит у него есть хороший вкус.

Артистка призналась, что внешность спутника для нее не так важна, но ей хотелось бы быть рядом с мужчиной более высокого роста.

В 17 лет Успенская впервые вышла замуж за Виктора Шумиловича, которому родила сыновей-близнецов. Один из них умер во время появления на свет, другой — через несколько дней. В двух последующих браках исполнительница не стала матерью. В 1987 году супругом певиц стал бизнесмен Александр Плаксин. Ему знаменитость родила дочь Татьяну.

Ранее Любовь Успенская назвала себя «потрясающей матерью» и призналась, что всегда «полностью жила жизнью» единственной наследницы.