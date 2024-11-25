«Поздравьте меня»: Анна Хилькевич вышла на работу через два месяца после родов

Актриса Анна Хилькевич попросила поздравить ее с официальным выходом на работу через два месяца после родов. До этого звезда сериала «Универ» уже появлялась на съемках, но теперь планирует полностью вливаться в процесс.

Артистка опубликовала у себя в соцсетях шуточный ролик, на котором позировала за стойкой телеведущих. Она рядом с соведущим вздыхала, читала текст и пила кофе из кружки. Хилькевич позировала в черном костюме и с элегантной прической.

«Работа не work, без кофе не бежит. Официально вышла на работу, поздравьте меня», – написала звезда под видео.

Напомним, что 17 сентября актриса родила третью дочь и стала многодетной матерью. Она признавалась в соцсетях, что в этот раз очень переживала из-за «определенной ситуации» и думала о том, как бы у нее не случился выкидыш. Звезда смогла пережить стрессовое время и родила малышку. Но роды длились 28 часов.

Хилькевич счастлива в браке с бизнесменом Артуром Мартиросяном, с которым воспитывает восьмилетнюю Арианну и шестилетнюю Анну-Марию. Третью дочь они назвали Оливией.

Ранее дочь Ани Лорак призналась, что ее гнобили за национальность, внешность и фамилию. Важное признание 13-летняя наследница сделала в соцсетях.