Поздравляют с двойней: Анатолий Цой рассказал о неожиданном пополнении в семье

35-летний артист Анатолий Цой заканчивает год с хорошим настроением и активно строит планы. Певец признался, что не так давно у него случилось пополнение: он завел двух декоративных крольчат.

По словам Цоя, Новый год он проведет на сцене, но, если что-то изменится, Анатолий будет рад встретить праздник с родными и близкими.

Артист признался, что в этом году у него произошло пополнение. Цой завел двух декоративных крольчат.

«Люблю животных, но пока не решился взять кого-то покрупнее», — рассказал он mk.ru.

Поклонники в шутку поздравляют артиста с «двойней», чем вызывают у него улыбку.

Анатолий рассказал и о самом запоминающемся праздновании Нового года, которое у него было в промышленном городе за Полярным Кругом с населением в несколько тысяч человек. Артист был восхищен тем, как его встретили поклонники, засыпавшие подарками «с ног до головы». Зрители принесли на выступление звезды варенье из морошки, соленую рыбу и поделки из дерева — презенты восхитили исполнителя.

Напомним, певец Анатолий Цой заявил, что в 17 лет переболел звездной болезнью. Подробнее читайте здесь.