«Поздравляем с принцессой!»: в семье Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой праздник

8 октября в семье Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой праздник — их дочери Веронике исполнилось 9 лет. Певец и его жена публично поздравили девочку в соцсети.

64-летний композитор поделился в личном блоге снимком с дочерью, лаконично подписав его: «Вероничка! 9!». 42-летняя Юлия Проскурякова также поздравила Веронику с днем рождения, опубликовав несколько фото с именинницей.

«С днем рождения, доченька!» — написала супруга Игоря Николаева, добавив, что в этом году артист исполнил на «Новой волне» песню «Доча» вместе с Олегом Газмановым и Игорем Крутым.

Многие знаменитости присоединились к поздравлениям.

«Много радости, музыки, любви и везения Веронике!» — пожелал певец Марк Тишман.

Экс-солист группы «Чай вдвоем» Денис Клявер также обратился к звездной паре: «Поздравляем с принцессой!».

Напомним, 23 сентября Игорь Николаев и Юлия Проскурякова отметили 14-ю годовщину свадьбы. Исполнитель хита «Малиновое вино» публично поздравил жену и поделился кадрами с торжества в личном блоге. На фото со свадьбы пары можно было увидеть и других звезд российского шоу-бизнеса, которые были гостями на празднике. Свидетелями на торжестве были композитор Игорь Крутой и певица Наталья Подольская. Супруга певца также поздравила его с годовщиной свадьбы и поделилась в личном блоге видео, где появилась на кадрах вместе с мужем.

Ранее сообщалось о том, что психолог Лидия Вебер раскрыла секрет крепкого брака Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой.