Поздравить пришли Панкратов-Черный и Лужина: как актриса Людмила Хитяева отметила 95-летие

Актриса Людмила Хитяева отпраздновала день рождения в Москве. Ей исполнилось 95 лет. Большое торжество она устраивать не стала, но собрала самых близких друзей в одном из столичных ресторанов. Об этом сообщает Kp.ru.

Поздравить Хитяеву пришли ее коллеги. Среди них Александр Панкратов-Черный, Лариса Лужина, Сергей Никоненко с женой Екатериной Ворониной, Анна Шатилова и другие. Появился лично, чтобы поздравить артистку, и ее бывший возлюбленный Валерий Леонтьев. После расставания они остались в дружеских отношениях.

«Один художник как-то сказал, что мы не стареем. Мы созреваем. И поскольку я созрела… для следующего тоста, я хочу поблагодарить моих дорогих друзей. Я так счастлива, что мы сегодня собрались», - поделилась Людмила Хитяева.

Праздник получился скромный, но душевный. Были тосты, поздравления, воспоминания, а также любимый торт именинницы – медовик. На нем были свечи, которые актриса задула, загадав желание.

