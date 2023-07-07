«Поющие трусы»: Вера Брежнева отпугивает зрителей в Европе

Гастрольный тур певицы Веры Брежневой отменен – информация о выступлениях исчезла с официального сайта артистки. Возможные причины этого назвал музыкальный продюсер Евгений Морозов.

По его словам, Брежнева отпугивает европейских зрителей. Их не устраивает ни отсутствие голосовых данных, ни политизированность выступлений.

«Вера Брежнева – это «поющие трусы» из группы «ВИА Гра», - считает Морозов.

Он назвал знаменитость «танцующей моделью», которой никогда не стать большой певицей наподобие Валерии или Полины Гагариной.

«От рождения у Брежневой нет вокальных данных», – сказал продюсер изданию «Абзац».

Он добавил, что в Европе ждут звезд типа Rihanna и Demi Lovato. При этом зрители не прочь увидеть выступления российских музыкантов, но не украинских.

«Поэтому у Брежневой, что у Лободы (Светланы - прим.) перспектив на Западе – ноль», – сказал Морозов.

Ранее Брежнева сообщила, что сделала себе идеальный подарок. Оказалось, что это не материальный презент, а выезд к подруге на выходные. Брежнева была так рада, что поделилась новостью в соцсетях.