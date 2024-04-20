«Постоянно что-то портят своим враньем»: певицу Славу разозлили обманщики в окружении

Певица Слава обратилась к своей аудитории через социальные сети и высказалась об обманщиках, которые, по словам звезды, есть в ее окружении. Она заявила, что не раз прощала их, но теперь сильно жалеет об этом.

Известная российская исполнительница выложила историю с текстом в одной из социальных сетей. Она пожаловалась фанатам на людей, которые постоянно что-то портят своим враньем в ее жизни.

При этом, по словам Славы, она неоднократно прощала их, но в итоге ни к чему хорошему это не привело. Она ждала, что эти люди поменяются, но каждый раз ошибалась.

«Есть люди в моей жизни, которые постоянно что-то портят своим враньем. А ты поскольку добрый и терпеливый человек, то прощаешь и ждешь извинений», — написала звезда.

Поэтому Слава решила больше не иметь с ними ничего общего, о чем достаточно жестко заявила в конце обращения.

Ранее дочь певицы призналась, что мама была строга к ней в детстве. По словам девушки, ее могли серьезно отругать.