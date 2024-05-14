Поющая телеведущая Ольга Бузова упала на сцену во время вручения премии в Москве

Поющая телеведущая Ольга Бузова устроила шоу на премии «Жара Music Awards». После получения награды она упала на сцену и начала демонстрировать, как качает в спортзале пресс. Об этом сообщает Kp.ru.

В Москве состоялось масштабное музыкальное событие, на котором собрались звезды отечественного шоу-бизнеса. На церемонии чествовали победителей многих номинаций, в том числе Ольгу Бузову, которая получила статуэтку за 20 лет в эфире. Растроганная наградой певица едва сдерживала слезы и посвятила своей награде целую речь.

Экс-звезда «Дома-2» вспомнила на сцене о хейтерах, которые часто ее критикуют, и отметила, что, несмотря ни на что, смогла добиться успеха.

«Все наблюдали за моей дорогой, по которой я шла, падала, ошибалась и поднималась. Я могу сказать одно, что все это время я была настоящей», - заявила Ольга.

Бузова также упомянула о своем «шикарном прессе», который она качает в спортзале. И, чтобы это проверить, ведущий церемонии попросил артистку продемонстрировать. Она не растерялась и, упав на сцену, начала выполнять упражнение.

Ранее Ольга Бузова поблагодарила Ксению Собчак за поддержку в шоу «Дом-2».