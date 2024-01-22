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Опубликовано 22 января 2024, 09:50
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Поющая телеведущая Ольга Бузова получила подарок за несколько миллионов после жалоб ее матери на безденежье

Артистке Ольге Бузовой подарили машину после жалоб ее матери на падение доходов.
Поющая телеведущая Ольга Бузова получила подарок за несколько миллионов после жалоб ее матери на безденежье

© Starface.ru

Поющей телеведущей Ольге Бузовой подарили дорогостоящий автомобиль. Произошло это после того, как мама артистки пожаловалась на падение ее доходов. Об этом сообщает Telegram-канал «НеМалахов».

Недавно экс-звезда «Дома-2» отмечала день рождения, который в этом году решила провести в компании только самых близких людей. И один из ее гостей решил преподнести ей щедрый презент после откровений ее родительницы. Ирина Бузова призналась, что в последнее время доходы ее дочери совсем не те, что были раньше. Дошло все до того, что Ольга даже не может поменять машину, на которой ездит уже восемь лет. Именно это и решил исправить таинственный даритель.

В Telegram-канале показали, что Бузова стала обладательницей нового автомобиля – микроавтобуса марки Mercedes-Benz, который стоит несколько миллионов. Кто именно сделал столь щедрый подарок телеведущей, не уточняется.

Отметим, что Ольга Бузова – одна из самых популярных артисток в России. У нее многомиллионная аудитория, которая постоянно продолжает увеличиваться. Она очень много работает, но из-за этого у нее нет времени на личную жизнь. Сама она уже признавалась, что мечтает и о муже, и о ребенке. Однако пока достойного жениха она не встретила.

Ранее мама Ольги Бузовой рассказала, как ее дочери удалось не оскандалиться на «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой.

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