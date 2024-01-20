Мама Ольги Бузовой рассказала, как ее дочери удалось не оскандалиться на «голой» вечеринке

Мать поющей телеведущей Ольги Бузовой объяснила, почему ее 38-летней дочери не было в списке гостей на скандальной «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой. По ее мнению, воспитание не позволило исполнительнице хита «Мало половин» появиться в публичном месте в полуголом виде.

«Возможно, мое воспитание вложило какие-то свои принципы в Олю», — сказала Ирина Бузова в беседе с Kp.ru.

Она подчеркнула, что не знает точной причины, так как не обсуждала это событие с дочерью. Поэтому, может только предполагать о причинах ее отсутствия на вечеринке.

Напомним, 20 декабря Ивлеева организовала вечеринку в клубе «Мутабор», которую посетили Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, певица Глюкоза, Ксения Собчак и другие. Все они поддержали дресс-код almost naked и пришли полуголыми. После вечеринки всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей. Телеканалы в спешном порядке стали вырезать из новогодних программ оскандалившихся звезд.

Ранее балерина Анастасия Волочкова назвала Ивлееву предателем и заявила, что была приглашена на «голую» вечеринку, но не пошла, так как заранее знала о том, что там будет «вертеп». При этом в декабре танцовщица признавалась, что ее не звали на мероприятие.