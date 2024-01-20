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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 20 января 2024, 17:13
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Мама Ольги Бузовой рассказала, как ее дочери удалось не оскандалиться на «голой» вечеринке

Мать Бузовой назвала воспитание причиной отсутствия певицы на «голой» вечеринке.
Мама Ольги Бузовой рассказала, как ее дочери удалось не оскандалиться на «голой» вечеринке

© Starface.ru

Мать поющей телеведущей Ольги Бузовой объяснила, почему ее 38-летней дочери не было в списке гостей на скандальной «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой. По ее мнению, воспитание не позволило исполнительнице хита «Мало половин» появиться в публичном месте в полуголом виде.

«Возможно, мое воспитание вложило какие-то свои принципы в Олю», — сказала Ирина Бузова в беседе с Kp.ru.

Она подчеркнула, что не знает точной причины, так как не обсуждала это событие с дочерью. Поэтому, может только предполагать о причинах ее отсутствия на вечеринке.

Напомним, 20 декабря Ивлеева организовала вечеринку в клубе «Мутабор», которую посетили Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, певица Глюкоза, Ксения Собчак и другие. Все они поддержали дресс-код almost naked и пришли полуголыми. После вечеринки всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей. Телеканалы в спешном порядке стали вырезать из новогодних программ оскандалившихся звезд.

Ранее балерина Анастасия Волочкова назвала Ивлееву предателем и заявила, что была приглашена на «голую» вечеринку, но не пошла, так как заранее знала о том, что там будет «вертеп». При этом в декабре танцовщица признавалась, что ее не звали на мероприятие.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Kp.ru
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Ольга Бузова
Настя Ивлеева
скандал
вечеринка
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