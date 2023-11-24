Появятся ли в продолжении сериала «Не родись красивой» старые герои

Накануне телеканал СТС сообщил о запуске нового сезона популярного в нулевые сериала «Не родись красивой». Предполагается, что в нем снимутся звезды из оригинального шоу. Но пока представители проекта не связывались ни с исполнительницей главной роли, ни с другими артистами.

Алексей, директор артистки Юлии Такшиной, сыгравшей в сериале яркую роль секретарши Вики, пояснил, что пока непонятно, в каком виде выйдет продолжение сериала. Никакой официальной информации у артистов нет.

«Не связывались не с нами, не с Антипенко, не с Ломоносовой, даже с Уваровой, на сколько я знаю, были очень-очень предварительные переговоры. Поэтому никакой информации, в каком формате будет проект, как там будут участвовать старые герои, пока что не располагаем», — объяснил он в интервью Teleprogramma.pro.

Ранее исполнительница главной роли в сериале Нелли Уварова заявила, что не соглашалась на участие в съемках продолжения «Не родись красивой». Подробности можете прочитать в этом материале.