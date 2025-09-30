Появление первенца едва не стоило звезде жизни: Орлова раскрыла, почему долго не решалась на второго ребенка

Экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова сумела второй раз стать мамой после 40 лет. Долгое время певица не решалась на беременность, так как появление первого ребенка едва не стоило ей жизни.

Орлова рассказала о материнском счастье сквозь боль и слезы в интервью Наталье Подольской. Ольга призналась, что первая беременность протекала у нее крайне тяжело.

«Было тяжелое кесарево под общим наркозом. Я лежала в реанимации двое суток — не сокращалась матка. В палате больше никого не было. Когда я открыла глаза, то сразу потрогала живот — он был такой же огромный. Я не совсем осознавала, что произошло», — поделилась воспоминаниями певица.

Несмотря на все трудности, Орлова смогла родить, но на второго ребенка она не решалась долгое время. В разговоре с Подольской артистка призналась, что теперь жалеет об этом.

Ранее Орлова заявила, что считает себя сбитым летчиком на эстраде. На протяжении пяти лет она выступала в составе группы «Блестящие».