Певица Ольга Орлова призналась, что считает себя сбитым летчиком на эстраде. Об этом она рассказала в шоу Наташи Гасанхановой «ДаДа-НетНет» в соцсети «ВКонтакте».

Ольга Орлова на протяжении пяти лет пела в составе группы «Блестящие». В 2000 году она покинула коллектив после того, как забеременела. В итоге знаменитость практически не появлялась на сцене — она посвятила себя семье.

Сама Орлова считает, что не сможет вернуться к прежней популярности.

«Ты знаешь, я считаю себя сбитым летчиком. Я за объективность. Я не смогу возродить того, что было. Ну сама я этого, по крайней мере, не сделаю. Может быть, когда-то придет в мою жизнь продюсер, который скажет: „Я готов за тебя взяться. Доверься мне. Вот материал. Мы это сделаем вместе!“» — заявила она.

К своему творчеству Орлова относится критично. Она считает, что поет песни, которые сегодня не так актуальны.

«Когда себя переслушиваю, все время кажется, что не так классно, как у других. Не в том плане, что я пою плохо, а кто-то хорошо. У меня другой вокал», — добавила она.

