Появившуюся на награждении в Кремле Юлию Пересильд раскритиковали за откровенный наряд

На днях в Кремле состоялось вручение госнаград, которое собрало многих известных людей. Посетила мероприятие и Юлия Пересильд. Многие считают, что актриса сделала неоценимый вклад в развитие отечественного кино, согласившись на съемки в открытом космосе. Такой подвиг она совершила ради фильма «Вызов». Поступок Юлии был оценен по достоинству, вот почему ее лично наградил президент РФ. В Сети появились кадры с торжественной церемонии, которые вмиг привлекли внимание публики.

Благодаря опубликованным снимкам стало известно, что Пересильд появилась в Кремле в черном облегающем платье с высоким разрезом. Многие посчитали, что актриса выбрала слишком откровенный наряд для такого мероприятия, вот почему на нее обрушился шквал критики.

«Слишком голые руки, мягкая ткань. Все это было бы простительно, если бы Юлия выглядела в нем сногсшибательно. Так ведь нет», — пишет Telegram-канал «Героиня Татлера».

К слову, сама Юлия никак не реагировала на критику в свой адрес.

Ранее сообщалось о том, что пользователи Сети заступились за космонавтов и усомнились в честности Пересильд. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой 52-летнюю Кристину Орбакайте обвинили в злоупотреблении пластикой.