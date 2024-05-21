Появившийся на ТВ после бойкота Александр Ревва раскрыл секрет семейного счастья

Певец Александр Ревва и его супруга Анжелика вместе уже 17 лет. Артист считает, что взаимное уважение — секрет счастливых и долгих отношений.

Шоумен уверен, что партнера обязательно нужно уважать. Еще один немаловажный нюанс — время, проведенное вдвоем, считает он.

«Потому что люди забывают быть вместе. Нужно просто брать и выезжать вдвоем от детей куда-то подальше, на три-четыре дня», — рассказал он журналистам NEWS.ru на 14-й ежегодной звездной премии «Прорыв года 2024».

По словам Реввы, супруги должны поддерживать друг друга не только словом, но и действием. Мужчинам особенно нужно говорить комплименты своим возлюбленным, пояснил комик.

Не так давно Александр Ревва с трудом вернулся на ТВ после бойкота. Артист опроверг информацию о том, что он уезжал из России. Шоумен заявил, что он не собирался покидать страну, и попросил больше не преследовать семью.

Певец познакомился со своей будущей женой Анжеликой в Сочи. Артист сразу понял, что не представляет себе жизни без этой девушки. Примечательно, что для того, чтобы удивить возлюбленную, шоумен на последние деньги забронировал лимузин. В 2007 году пара вступила в брак. В том же году у супругов родилась дочь Алиса, а спустя шесть лет — дочь Амели.

Напомним, супруги отметили годовщину свадьбы в апреле 2024 года. У них есть семейная традиция: каждый год они обновляют свои клятвы.