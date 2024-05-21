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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 21 мая 2024, 10:01
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Появившийся на ТВ после бойкота Александр Ревва раскрыл секрет семейного счастья

Певец Александр Ревва назвал взаимное уважение секретом счастливых отношений.
Появившийся на ТВ после бойкота Александр Ревва раскрыл секрет семейного счастья

© Starface.ru

Певец Александр Ревва и его супруга Анжелика вместе уже 17 лет. Артист считает, что взаимное уважение — секрет счастливых и долгих отношений.

Шоумен уверен, что партнера обязательно нужно уважать. Еще один немаловажный нюанс — время, проведенное вдвоем, считает он.

«Потому что люди забывают быть вместе. Нужно просто брать и выезжать вдвоем от детей куда-то подальше, на три-четыре дня», — рассказал он журналистам NEWS.ru на 14-й ежегодной звездной премии «Прорыв года 2024».

По словам Реввы, супруги должны поддерживать друг друга не только словом, но и действием. Мужчинам особенно нужно говорить комплименты своим возлюбленным, пояснил комик.

Не так давно Александр Ревва с трудом вернулся на ТВ после бойкота. Артист опроверг информацию о том, что он уезжал из России. Шоумен заявил, что он не собирался покидать страну, и попросил больше не преследовать семью.

Певец познакомился со своей будущей женой Анжеликой в Сочи. Артист сразу понял, что не представляет себе жизни без этой девушки. Примечательно, что для того, чтобы удивить возлюбленную, шоумен на последние деньги забронировал лимузин. В 2007 году пара вступила в брак. В том же году у супругов родилась дочь Алиса, а спустя шесть лет — дочь Амели.

Напомним, супруги отметили годовщину свадьбы в апреле 2024 года. У них есть семейная традиция: каждый год они обновляют свои клятвы.