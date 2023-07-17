Появившегося на публике без жены Федора Бондарчука заметили в компании молодых девушек. Об этом сообщает издание «7Дней.ru».

На днях в Москве состоялось мероприятие, которое собрало звезд шоу-бизнеса. Посетил торжество в Парке Горького и Бондарчук. Правда, на этот раз режиссер порадовал светским выходом без супруги Паулины Андреевой. К слову, деятель кино не чувствовал себя одиноким: на протяжении всего вечера его окружали молодые девушки. По информации источника, Бондарчук с улыбкой на лице реагировал на комплименты в свой адрес, однако он не очень охотно шел на контакт.

Напомним, месяц назад супруги переехали из Москвы в Санкт-Петербург из-за рабочего графика Федора.

Ранее мы писали о том, что 56-летний режиссер Федор Бондарчук задолжал почти 10 миллионов рублей отелю Санкт-Петербурга. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой певец Александр Буйнов рассказал о диалоге с Аллой Пугачевой на похоронах Валентина Юдашкина в Москве.