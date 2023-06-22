56-летний режиссер Федор Бондарчук задолжал почти 10 миллионов рублей отелю Петербурга

56-летний режиссер Федор Бондарчук задолжал почти 10 миллионов рублей отелю Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Агентство городских новостей Москва» со ссылкой на пресс-службу Симоновского районного суда столицы.

По данным СМИ, апарт-отель потребовал взыскать с режиссера задолженность по кредитному договору в размере 9,7 миллионов рублей. Договор был заключен между Федором и банком, однако банк уступил отелю право требования долга. Сообщается, что период задолженности — с февраля 2014 года по март 2023 года.

Судебное разбирательство назначено на 3 июля.

На данный момент ни сам режиссер, ни его официальные представители никак не комментировали сообщения СМИ.

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