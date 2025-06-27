Появится в кинотеатрах: раскрыта еще одна новая роль Данилы Козловского

Режиссер Вайсберг подтвердил скорый выход фильма с участием Данилы Козловского. Об этом сообщает «Абзац».

Уехавший после начала СВО актер Данила Козловский постепенно возвращается в культурную жизнь — недавно стало известно, что актер примет участие в постановке «Чуковский», которую покажут в одном из столичных театров.

А теперь о выходе в прокат фильма с участием Козловского рассказал режиссер Марюс Вайсберг. По его словам, уже в этом году состоится премьера картины «Уволить Жору», в которой Козловский начал сниматься еще в 2022 году.

«На экране будет дуэт Дани Козловского и Миши Галустяна. Мне кажется, это идеальное сочетание, отличное творческое решение. Они взаимодействуют друг с другом на глубочайшем уровне. Съемки уже окончены, мы планируем премьеру 25 декабря», — рассказал он.

Ранее мы писали о том, что Даниле Козловскому пригрозили «отменой» в России.