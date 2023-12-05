Появился за день до похорон Сергея Кузнецова: Волочкова выпустила трек «Слезы моих бывших»

Анастасия Волочкова напомнила своим поклонникам, что она не только балерина, но и певица. У знаменитости вышел трек под названием «Слезы моих бывших». Примечательно, что это случилось за день до похорон экс-возлюбленного звезды Сергея Кузнецова, передает Пятый канал.

Мужчина скончался в следственном изоляторе, где находился по обвинению в жестоком избиении супруги. По предварительным данным, Кузнецов наложил на себя руки. Сейчас эту версию проверяют правоохранители.

На днях состоялись два события: похороны Сергея и выход трека Волочковой. Анастасия не пришла проводить покойного ухажера в последний путь. По словам балерины, Кузнецов был одним из многих ее поклонников, а сами отношения продлились недолго.

На следующий день Волочкова уже исполняла свою новую композицию про бывших возлюбленных. В песне Анастасия рассказала, что не любит вспоминать мимолетные романы, один из которых, судя по всему, у нее был с Кузнецовым.

Ранее вдова Сергей объяснила, почему тщательно скрывает место захоронения. По словам женщины, она не хотела бы делиться крайне личной информацией.