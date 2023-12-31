Концертный директор назвал топовых звезд, не пострадавших от «голой» вечеринки

Топовые российские артисты никак не пострадали после скандальной вечеринки блогера Насти Ивлеевой, заявил концертный директор Александр Бениш. Он пояснил, что никто из них просто не был на «голом» мероприятии, вызвавшем широкий общественный резонанс.

«Топ исполнителей в России сегодня — это SHAMAN, Григорий Лепс, Стас Михайлов, у них, понятно, ничего после случившегося не изменилось», - сказал продюсер в беседе с mk.ru.

При этом он высказался и о попавшем под «отмену» Филиппе Киркорове. Бениш назвал артиста настолько вездесущим, что от него просто многие уже устали.

«После скандала, конечно, ему придется идти на уступки», — предположил продюсер, добавив, что Киркоров все-таки является артистом «топового эшелона», поэтому цены на свои услуги не снизит.

При этом Бениш также сообщил, то на фоне непростой ситуации в стране количество «плясок с бубнами», наоборот, увеличилось, несмотря на значительный рост цен на корпоративы. Он сравнил нынешнюю ситуацию с «агонией», так как заказчики просто не знают, куда потратить свои деньги.

Напомним, 20 декабря Настя Ивлеева организовала вечеринку в клубе «Мутабор». Гости блогерши, среди которых оказались Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, певица Глюкоза, Анна Asti, Ксения Собчак и другие поддержали дресс-код almost naked и пришли полуголыми. После мероприятия всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей.

Ранее мы писали, что Филипп Киркоров все-таки появится в новогодних программах, но в урезанном варианте. В частности, руководство телеканала НТВ решило оставить сцены с его участием в праздничном выпуске шоу «Маска». Иначе программу пришлось бы полностью убрать из эфира.