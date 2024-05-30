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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 30 мая 2024, 13:55
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Появилось последнее видео с Анастасией Заворотнюк: скрывала за улыбкой тревогу

Анфиса Чехова показала видео с последнего выхода Анастасии Заворотнюк в свет.
Появилось последнее видео с Анастасией Заворотнюк: скрывала за улыбкой тревогу

© Lomohov Anatoly/East News

Телеведущая Анфиса Чехова опубликовала видео с последнего выхода актрисы Анастасии Заворотнюк в свет. После этого звезда «Моей прекрасной няни» перестала появляться на публике из-за страшного диагноза – в 2019 году у нее выявили рак головного мозга.

В личном блоге Анфиса призналась, что никогда не была с Анастасией подругами. Но во время поездки в Ереван они смогли сблизиться, много смеялись. Однако телеведущая все равно видела изменения в Заворотнюк, хоть она и пыталась их скрыть. Напомним, что первое время знаменитость не говорила о болезни и надеялась, что врачи ошиблись.

«Конечно, я заметила некоторые изменения в Настином настроении. За ее веселостью скрывалась какая-то тревога и она была очень философски настроена», - поделилась Чехова.

© Последний выход в свет Анастасии Заворотнюк

На видео Анастасия действительно улыбалась. По всей видимости, тогда она еще верила, что сможет справиться с недугом, несмотря на низкие шансы на выздоровление. Однако уже спустя некоторое время после того, как был снят этот ролик, актриса попала в реанимацию и больше в свет не выходила. Пять лет она боролась с раком, пробовала экспериментальные методы, но ничего не принесло результата.

О смерти Анастасии Заворотнюк стало известно 30 мая. Она умерла ночью на руках у мужа Петра Чернышева.

Ранее фигуристка Татьяна Навка отреагировала на смерть Анастасии Заворотнюк.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Анфиса Чехова
Анастасия Заворотнюк
новости звезд
смерть
рак