Появилось последнее видео с Анастасией Заворотнюк: скрывала за улыбкой тревогу

Телеведущая Анфиса Чехова опубликовала видео с последнего выхода актрисы Анастасии Заворотнюк в свет. После этого звезда «Моей прекрасной няни» перестала появляться на публике из-за страшного диагноза – в 2019 году у нее выявили рак головного мозга.

В личном блоге Анфиса призналась, что никогда не была с Анастасией подругами. Но во время поездки в Ереван они смогли сблизиться, много смеялись. Однако телеведущая все равно видела изменения в Заворотнюк, хоть она и пыталась их скрыть. Напомним, что первое время знаменитость не говорила о болезни и надеялась, что врачи ошиблись.

«Конечно, я заметила некоторые изменения в Настином настроении. За ее веселостью скрывалась какая-то тревога и она была очень философски настроена», - поделилась Чехова.