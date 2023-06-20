Появилось подтверждение увольнения Ларисы Гузеевой из шоу «Давай поженимся»

В середине июня генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст обрадовал поклонников проекта «Давай поженился» сообщением, что он возвращается в эфир. Никакой дополнительной информации об обновлении формата шоу он не дал, но уточнил, что съемки пилота пройдут уже 19 июня. Больше всего зрителей волновал вопрос, вернутся ли к работе ведущие Лариса Гузеева и Роза Сябитова. И если сваха старается не делать никаких ни заявлений, ни намеков, то ее коллега четко дает понять – участвовать в программе она больше не будет.

О нежелании возвращаться журналистка говорила еще тогда, когда судьба любовного проекта была никому неизвестна. А после заявления Эрнста она отказалась его комментировать. Все, что она сказала СМИ: «Звоните на канал». Однако и без подтверждений Первого у фанатов уже почти не осталось сомнений – Гузееву в «Давай поженимся» они не увидят.

Дело в том, что телеведущая не была замечена на запланированных съемках 19 июня. Вместо них она провела весь день с родными – лепила пельмени, вареники, расслаблялась на массаже и занималась различными домашними делами. Кроме того, Лариса Гузеева пожаловалась на плохое самочувствие. Она подчеркнула, что простыла из-за постоянно включенных кондиционеров. «Никак не могу выздороветь!» - пожаловалась журналистка.

Ранее Роза Сябитова порекомендовала новую кандидатуру на роль ведущей шоу «Давай поженимся».