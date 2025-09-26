«Появилось много свободного времени»: Олег Басилашвили рассказал, чем занимается на пенсии

Актер Олег Басилашвили рассказал, что на пенсии появилось много свободного времени. 91-летний артист давно не выходил на сцену – он предпочитает много читать.

Подробности узнал «КП-Петербург».

«Я благодарю Бога за то, что у меня появилось много свободного времени, сначала благодаря коронавирусу, потом из-за ряда операций. Я много времени провожу дома в Петербурге или у себя на даче в Репино», - поделился артист.

Актер «добрался» до книг, которые купил, но не прочитал, или успел забыть. Он оценил книгу писателя Вениамина Каверина «Эпилог» и назвал произведение «будоражащим душу». Басилашвили читает Михаила Булгакова, Николая Некрасова – хочет сделать взгляд «более зорким».

Свое самочувствие он оценил как «относительное».

«Я давно не выходил на сцену, брал отпуск», - поделился актер.

Басилашвили размышлял в интервью об искусственном и человеческом интеллекте. Он считает: «телефон – это гибель человечества». По мнению артиста, ИИ не имеет души и только в человека Создатель вложил честь, порядочность, понимание добра и зла.

Ранее Басилашвили сказал, что запретил бы роман писателя Льва Толстого «Война и мир».