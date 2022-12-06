10:59, 06 декабря 2022
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Появилось фото, как Вайкуле зарабатывала голой попой перед поддатыми посетителями
Певица Лайма Вайкуле в прошлом зарабатывала в варьете, крутя «хвостом» перед поддатыми посетителями. Ее фото с голой попой и на коленях обсуждают в Сети.
Снимок сделан из ресторана в Юрмале, где Вайкуле танцевала полураздетой – грудь и попа певицы едва прикрыты костюмом.
Фотографию принялись обсуждать в свете недавнего заявления певицы: артистка считает, что она и Алла Пугачева содержали весь Советский Союз.
Комментируя компромат, люди упрекнули Вайкуле, которая «рассказывает, какими они были «правильными».
Источник фото:East News/Дмитрий Коробейников
Источник:Telegram-канал «НеМалахов»
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги:
#попа,