Появились подробности состояния попавшего второй раз в реанимацию актера Ильи Деля

Врачи прооперировали актера Театра им. Ленсовета Илью Деля, попавшего в реанимацию после падения. Об этом сообщает Фонтанка.

По данным издания, 40-летний артист повредил позвоночник. Ему сделали операцию, которая прошла успешно.

Художественный руководитель театра имени Ленсовета Лариса Луппиан пояснила в разговоре с 360.ru, что заменят только один спектакль с участием актера, запланированный на 20 сентября. Вместо «Воскресенья» на сцене покажут «Ревизора». В остальных постановках вместо Деля на сцену выйдут другие артисты.

Напомним, артист получил травму в ночь на 17 сентября. Незадолго до этого Илью видели в нетрезвом виде в одном из баров Санкт-Петербурга. Лариса Луппиан допустила, что его могли выбросить из окна квартиры его возлюбленной — Александры Дроздовой. Весной девушка ранила Илью ножом, и ее поместили под домашний арест.