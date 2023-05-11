Появились подробности о «выписке» Романа Костомарова

Появились подробности о «выписке» фигуриста Романа Костомарова из «Коммунарки». Эксклюзивные материалы опубликовали Пятый канал и StarHit.

Оба издания сообщили, что информация о выписке 46-летнего спортсмена и транспортировке за границу – ложь.

По данным Пятого канала, фигурист может выйти из «Коммунарки» к концу мая или позже.

Источник StarHit заявил: «Выписка обязательно будет, но точно не в ближайшее время!»

Ранее сообщалось, что Костомарова выписали еще в конце апреля и сразу отвезли в аэропорт на спецмашине. Утверждалось, что он вылетел в Израиль или Германию, где уже проходит реабилитацию в частной клинике. Там же фигуристу должны установить протезы.

Напомним, Костомаров попал в больницу в январе. За несколько месяцев ему ампутировали ноги по колено, кисть на одной руке и пальцы на другой.