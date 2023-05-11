«Он за границей»: Костомарова выписали из больницы и увезли в аэропорт на спецмашине

Фигуриста Романа Костомарова выписали из больницы в конце апреля и увезли в аэропорт. Об этом сообщили медики в «Коммунарке».

По словам источников, спортсмена выписали тайно, затем доставили в аэропорт на спецмашине.

«Его у нас уже нет, он за границей», - сообщили врачи сайту mk.ru. По их словам, есть два варианта, где находится сейчас знаменитый пациент: речь идет об Израиле или Германии.

Скорее всего, фигурист находится в Германии – именно немецкие врачи прилетали в Москву и консультировали российских специалистов относительно лечения Костомарова.

Источники полагают, что Костомаров уже проходит реабилитацию в частной клинике. Там же будут делать протезирование.

Еще недавно два источника из окружения Костомарова опровергали информацию, что фигуриста повезут в Германию. Они утверждали, что его не отправят за границу «ни при каких обстоятельствах».