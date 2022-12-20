В агентстве репатриации подтвердили незаконное получение Пугачевой и Собчак гражданства Израиля

Сотрудница агентства репатриации Зоя Шафрани рассказала, что в истории с получением израильского гражданства певицей Аллой Пугачевой и журналисткой Ксенией Собчак имела место подделка документов. По ее словам, эта версия на 99% - правда.

Шафрани сообщила, что в случае с российскими селебрити «речь идет о людях, которые отвечают именно за выдачу заграничных паспортов».

В противном случае в истории с получением гражданства должен быть замешан консул – уполномоченное государством лицо. Его участие может обернуться огромным скандалом, поэтому, убеждена Шафрани, имела место подделка документов.

Она рассказала, что для получения гражданства надо пройти определенную процедуру, которая контролируется консулом: процесс сложный и многоступенчатый. В таком случае у кандидата должны быть достаточные для получения гражданства документы, а также «семейная история», которая объясняла бы мотивацию жить в ближневосточной стране. Важно даже то, что собой представляет человек, планирующий переезд.

«Здесь, скорее всего, если какое-то было нарушение, то оно идет не с точки зрения нарушения гражданства, а с точки зрения подделки документов», — сделала вывод сотрудница.

Ранее сообщалось, что по делу о незаконной выдаче постоянных паспортов Пугачевой и Собчак задержали пятерых чиновников.